Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.19

BANGKOK: Ein Zivilgericht hat Vermögenswerte über 467 Millionen Baht von mehreren Personen beschlagnahmt, die den Massagesalon Victoria's Secret betrieben hatten und wegen Menschenhandels angeklagt wurden.

Prayut Phetkhun, stellvertretender Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, teilte am Freitag mit, das Zivilgericht habe am Donnerstag die Einziehung von Vermögenswerten von 15 Personen angeordnet, die am Betrieb des Massagesalons beteiligt waren. Darunter waren der Manager und der Inhaber. Allerdings werden nur 225 Millionen in die Staatskasse fließen, da mit 242 Millionen Baht Schulden getilgt werden müssen. Der Inhaber ist auf der Flucht, während der 67-jährige Manager im vergangenen Jahr zu über 18 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er minderjährige Mädchen aus Laos, Myanmar und Thailand beschäftigt und in die Prostitution geführt hatte. Am 12. Januar letzten Jahres durchsuchten Beamte den Massagesalon im Bezirk Huai Khwang. Sie fanden 80 Frauen, darunter minderjährige Mädchen, die als Prostituierte arbeiteten.