HUA HIN: Die Behörden in Hua Hin haben am Dienstag angekündigt, ein waches Auge auf mehrere Massageanbieter am Strand zu werfen, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass sie öffentliches Land unrechtmäßig in Besitz nehmen und mit ihrem Mobiliar Spaziergänger am Passieren behindern würden.

Kontrolleure der Gemeinde wurden angewiesen, die beschuldigten Betreiber zu überprüfen, nachdem ein verärgerter Bürger in mehreren Facebook-Gruppen seinem Ärger freien Lauf ließ. Mit Fotos dokumentierte er, wie zwei Massageanbieter ihre Liegen über die ganze Breite des Strand aneinanderreihten, so dass Badegäste durch das Wasser waten mussten, um vorbeizukommen. Die Fotos, so der Facebook-Nutzer, habe er am Montag gegen 8 Uhr auf einem Abschnitt des Strandes auf Höhe der Soi 77 geschossen. Mit der Aufforderung, gegen die Massagebetriebe vorzugehen, reichte er eine Beschwerde beim Lokalbüro für innere Sicherheit ein.