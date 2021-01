Massagebetreiber rufen nach dem Staat

BANGKOK: Die Charawi Association for the Conservation of Thai Massage übergab am Mittwoch im Regierungssitz einen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha. Darin wird die Regierung aufgefordert, Spa- und Massage-Unternehmern, die gezwungen waren, ihre Geschäfte zu schließen, zu helfen.

„Seit der ersten Viruswelle in Thailand haben Massageunternehmen strenge Präventivmaßnahmen ergriffen, einschließlich der Begrenzung der Anzahl der Kunden, der Umgestaltung des Servicebereichs, um die soziale Distanzierungsregel einzuhalten, und der Durchführung von thermischen Untersuchungen", berichtete Pitak Yotha, Sprecher der Vereinigung. „Die Spa- und Massagebetriebe zählten zu den ersten Unternehmen, die zur Schließung verdonnert wurden und auch die letzten, die wieder öffnen durften, was nicht fair ist."

Laut Pitak gibt es etwa 1.700 Spa- und Massagegeschäfte in Bangkok und 15.000 in den Provinzen. 11.000 Betriebe hätten bereits wegen Geldmangels dauerhaft aufgegeben. Die Regierung sollte ihre Anordnungen zur Schließung von Massagegeschäften lockern oder zumindest Erleichterungen anbieten, wie z.B. eine Befreiung von der Grundstücksmiete, bis sich die finanzielle Situation verbessert habe. Viele Spa- und Massagebetriebe hätten nur begrenzten Zugang zu den zinsgünstigen Krediten der Regierung.