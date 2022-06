BANGKOK: Vergnügungslokale wie Kneipen, Bars, Karaoke-Lokale, Nachtclubs und „Soapy“- Massagesalons werden nach mehr als zwei Jahren Schließung ab Mittwoch (1. Juni 2022) wieder geöffnet, nachdem das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) seine Schließungsanordnung aufgehoben hat.

Diese Einrichtungen der Nachtleben-Branche waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen, da sie aufgrund des engen Kontakts zwischen Kunden und Personal sowie der schlechten Belüftung ein hohes Risiko für die Entstehung von Covid-19-Infektionen aufweisen.

Bereits in den letzten Wochen hatten mehrere „Soapy“-Massagesalons in den Bangkoker Stadtteilen Arun Amarin und Uruphong Plakate mit Jobgeboten für Masseurinnen und Masseure in ihren Gebäuden aufgehangen.

Eine Reinigungskraft in einem „Soapy“-Massagesalon in der Rama VIII Road erzählte der Presse, dass der Betrieb seit dem ersten Covid-19-Ausbruch in Thailand vor mehr als zwei Jahren geschlossen sei, was zum Verlust ihres Arbeitsplatzes geführt habe. Sie sagte, sie sei kürzlich zu einer „Großreinigungsaktion“ zurückgerufen worden, um die Wiedereröffnung am Mittwoch vorzubereiten.

Das CCSA schreibt vor, dass Gäste dieser Vergnügungsstätten ein Impfzertifikat mit mindestens zwei Impfdosen vorlegen, einen Thermoscanner am Eingang durchlaufen und über die „ThaiChana“-App einchecken müssen. In den Lokalen müssen jederzeit Gesichtsmasken getragen werden, außer beim Trinken oder Essen.