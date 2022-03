Maskenpflicht bleibt weiter bestehen

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach es das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) auffordern wird, den Menschen zu gestatten, ihre Gesichtsmasken in öffentlichen Parks abzunehmen.

Die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht in öffentlichen Parkanlagen bleibt weiterhin bestehen, teilte das Ministerium am Donnerstag der Presse mit, das wiederum eine Lockerung der Einreisebestimmungen beabsichtigt.



„Dies ist ein Missverständnis, das aus der Politik des Nationalen Komitees für übertragbare Krankheiten (NCDC) resultiert, die auf die Lockerung der Covid-19-Präventivmaßnahmen abzielt, wenn die Krankheit als endemisch erklärt wird“, erklärte der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, Dr. Kiattiphum Wongrajit.



„Das Ministerium hat diesen Plan noch nicht genehmigt“, sagte er und fügte hinzu, dass das NCDC Maßnahmen für die Übergangszeit entwickeln wird, bevor Covid-19 im Juli zur Endemie erklärt wird.



„Sobald sich die Zahl der täglichen Infektionen verlangsamt, wird es Menschen in nicht gefährdeten Gruppen erlaubt sein, ihren Mundschutz abzunehmen, wenn sie bestimmte öffentliche Bereiche wie öffentliche Parks besuchen“, sagte er. „Dies gilt jedoch nur, wenn keine neuen mutierten Covid-19-Varianten auftreten, die schwere Symptome verursachen können.



Khun Kiattiphum sagte am Freitag, das Ministerium werde das CCSA auffordern, die Anforderung eines negativen RT-PCR-Testergebnisses für Touristen vor Reiseantritt im Rahmen des „Test & Go“-Programms aufzuheben und die Covid-19-Versicherung auf 10.000 US-Dollar zu senken.



Nach der neuen vorgeschlagenen Regelung müssten Touristen weiterhin bei ihrer Ankunft in Thailand einen RT-PCR-Test machen, jedoch keinen vor Reiseantritt in ihrem Heimatland. Laut dem Vorschlag müssten sie außerdem weiterhin einen ATK-Schnelltest am fünften Aufenthaltstag in Thailand absolvieren.



Teil des Vorschlags ist auch, die Deckungssumme der für die Einreise nach Thailand vorgeschriebene Reisekrankenversicherung von bisher 50.000 auf 10.000 US-Dollar zu senken.