PATTAYA: Im Einkaufszentrum Central Pattaya an der Beach Road erfolgte am Donnerstag (7. September 2023) der Startschuss zum zweiten „CISW Cann Festival Thailand“, auf dem sich alles um medizinisches Cannabis, Marihuana und Wellnessprodukte im Zusammenhang mit dem Heilkraut handelt.

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Das in dieser Form größte Cannabisfestival des Königreichs bringt Cannabisfarmer, -patienten, -konsumenten und -interessierte zusammen und präsentiert eine große Leistungsshow der in Thailand noch jungen, aber boomenden Branche.

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Einige der Aussteller nahmen für die Teilnahme eine lange Anreise in Kauf, so präsentieren z.B. Cannabisfarmer aus Chiang Mai und Kamphaeng Phet auf der Messe ihre Produkte.

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Auf einer großen Marktmeile werden sowohl Cannabispflanzen als auch jedes erdenkliche Zubehör zum Anbau oder Konsum der Pflanze angeboten, einschließlich Pfeifen und Bongs sowie thailändische Kräuter, Marihuana, Lebensmittel und Getränke mit Cannabis sowie Kosmetika auf Cannabisbasis.

Foto: Jahner

Foto: Jahner

Was vor zwei Jahren in Anbetracht der drakonischen Strafen noch undenkbar gewesen war, der Cannabis-Kauf in der Öffentlichkeit, ist heutzutage salonfähig geworden.

Foto: Jahner

Wer schon immer mal Marihuana in einem Einkaufszentrum kaufen wollte, bekommt dazu noch von Freitag bis Sonntag (8.–10. September 2023) im und vor dem Central Pattaya (Karte) an der Beach Road die Gelegenheit!

Foto: Jahner

Mehr erfahren Sie beim Central Pattaya.