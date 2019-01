Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.19

BANGKOK: Nur sieben Monate nach seiner Eröffnung schließt der Themenpark „Marvel Experience“ seine Pforten.

Der Park war am 29. Juni von Marvel Entertainment auf einem 20.000 qm großen Areal am Einkaufszentrum Mega Bangna im Südosten von Bangkok eingeweiht worden. Offensichtlich entsprachen die Attraktionen nicht den Erwartungen, bei Eintrittspreisen von 1.500 Baht für Erwachsene und 1.350 Baht für Kinder. Marvel Experience Thailand hatte eine Milliarde Baht investiert und will den Park am 29. Januar schließen. Prachuap Ucchin von Demeter Corporation, dem Unternehmen, das 37,5 Prozent des Freizeitparks besitzt, sagte der SET (Stock Exchange of Thailand) am Montag, die Aktionäre hätten beschlossen, das gescheiterte Geschäft zu schließen. Es sei nicht nach Plan verlaufen, berichtet „The Thaiger“. Kritiker stellten fest, dass sich der Themenpark eher auf Marvels Comic-Bücher als auf die populärere Filmreihe konzentrierte, so dass die Zielgruppe, die Jugendlichen, nicht mit den Charakteren vertraut war.