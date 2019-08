Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

BANGKOK: Am heutigen Dienstag werden die ersten Marschälle auf Gerichten ihre Arbeit aufnehmen und dort für Sicherheit sorgen.

Nach einem 14-tägigen Schulungskurs im Zentrum Taling Chan in Bangkok werden 35 Marschälle eingesetzt, darunter sind sieben Frauen. Sie wurden sowohl in theoretischen als auch in praktischen Aufgabenbereichen geschult. Dazu gehörten der Einsatz von Schusswaffen, Übungen zur Terrorismusbekämpfung, die Analyse von Informationen, Ermittlungsmethoden, Suchoperationen, die Ausarbeitung von Festnahmeverfahren und die Begleitung von VIPs. Die ersten Marschälle werden vor allem in Gerichten eingesetzt, in denen hochkarätige Fälle viele Zuschauer anziehen. Gerichte können den Einsatz verlangen, wenn sie in wichtigen Fällen bei Anhörungen oder Lesungen zusätzlichen Sicherheitsschutz benötigen.