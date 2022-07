Von: Björn Jahner | 26.07.22

BANGKOK: Nach Guns N‘ Roses hat eine weitere weltbekannte US-amerikanische Band ihr Comeback in Bangkok bestätigt: Maroon 5 kehren am 10. Dezember 2022 um 20.00 Uhr für ein Konzert im Rajamangala Stadium, Ramkhamhaeng Road, in die thailändische Hauptstadt zurück.

Das von Live Nation Tero präsentierte Konzert ist die sechste Show der mit mehreren Platin- und Grammy-Preisen ausgezeichneten Superstars in Thailand, die zuletzt vor drei Jahren in Bangkok auftraten, und soll die bisher größte sein.

Mit dem bevorstehenden Konzert will die Band ihr siebtes Album Jordi promoten, das im Juni letzten Jahres erschienen ist. Es enthält die Charthits „Memories“, „Nobody's Love“ und „Beautiful Mistakes“, die bereits als Singles veröffentlicht wurden.

Die Band aus Los Angeles ist die erfolgreichste Gruppe in den Billboard Hot 100 Charts der letzten 20 Jahre – mit 32 Chart-Hits und 15 Top-10-Erfolgen. Sie haben erstaunliche 11 Nummer-eins-Hits und 22 Top-10-Einträge in den Top-40-Charts erzielt.

Seit ihrer Nordamerika-Tournee im letzten Jahr haben Maroon 5 mehr als 750 Konzerte in über 30 Ländern gespielt und dabei mehr als 7,5 Millionen Tickets verkauft, was sie zu einem der weltweit meistverkauften Musikkünstler macht.

Sie haben bisher mehr als 135 Millionen Tonträger verkauft und über 45 Millionen monatliche Hörer auf der Streaming-Plattform Spotify erreicht.

Die Tickets kosten 2.500, 3.500, 4.500, 5.000, 5.500, 6.500, 7.500 und 12.000 Baht und werden am Freitag (29. Juli 2022) ab 10.00 Uhr in neun ausgewählten Thai Ticket Major-Verkaufsstellen erhältlich sein. Auskunft unter Tel.: 02-262.3838 sowie bei thaiticketmajor.com.