Der geplante Airport in Nakhon Pathom soll die beiden Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang entlasten. Foto: The Thaiger

NAKHON PATHOM: Die Regierung hat einen Plan für den Bau eines neuen Flughafens in Nakhon Pathom vorgestellt, um die beiden restlos überfüllten Bangkoker Airports Suvarnabhumi und Don Mueang zu entlasten.

Am Dienstag veranstaltete das Department of Airports ein Geschäftsanbahnungs- und Markterkundungsseminar mit potenziellen Investoren im Vorfeld zum geplanten Baustart im Jahr 2023.

Bereits im Jahr 2018 begann das Department of Airports mit der Durchführung von Machbarkeitsstudien, basierend auf der Passagiernachfrage sowie wirtschaftlichen, technischen und umweltbezogenen Faktoren für den Bau eines neuen Flughafens in der westlich von Bangkok gelegenen Provinz. Die Studien legen nahe, dass die Gebiete Bang Len und Nakhon Chai Si am besten geeignet wären für den Bau eines neuen Airports, da sie nur ca. 70 Minuten von Bangkok und nur 5,3 Kilometer vom geplanten Autobahnprojekt Bang Yai-Kanchanaburi entfernt liegen. Zudem verfügt das Gebiet über Bahnanschluss.

Der geplante neue Flughafen soll auf einer Fläche von 5,6 Quadratkilometer (3.500 Rai) entstehen. Vorgesehen sind eine Start- und Landebahn (45 x 2.500 Meter), drei Passagierterminals (115.740 Quadratmeter) mit einer Abfertigungskapazität von 5.100 Transitpassagieren pro Stunde und Parkmöglichkeiten für 4.200 Autos.

Gemäß dem stellvertretenden Verkehrsminister Thaworn Senniam werden drei Investitionsformate in Betracht gezogen unter Berücksichtigung der Beteiligungen des privaten Sektors. Die endgültigen Projektstudien werden voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein, um sie dann dem Verkehrsministerium und dem Kabinett zur Genehmigung vorzulegen.

Nach dem derzeitigen Zeitplan sollen die Bauarbeiten im Jahr 2023 aufgenommen werden. Die Eröffnung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Konzessionsnehmer erhalten einen 30-Jahres-Vertrag. Der neue Flughafen ist für 30 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt und hat die Kapazität, im Jahr 2046 11.770 kommerzielle Flüge abzufertigen.