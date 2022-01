SATTAHIP: Der Sprecher der Königlich Thailändischen Marine Vizeadmiral Pokkhrong Monthatphalin wies am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in sozialen Netzwerken kursierende Gerüchte zurück, dass im Marinestützpunkt Sattahip in der Provinz Chonburi ein „unkontrollierbares“ Covid-19-Cluster aufgetreten sei und dass die Behörden nicht in der Lage seien, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen.

„Vom 26. Dezember bis zum 2. Januar wurden auf dem Marinestützpunkt Sattahip insgesamt 37 Infektionen gemeldet“, informierte Vizeadmiral Pokkhrong die Presse. „Die Infektionen wurden bei Marineangehörigen aus verschiedenen Abteilungen festgestellt. Die meisten von ihnen stehen nicht in direktem Zusammenhang und werden daher nicht als Cluster-Fälle betrachtet“, erläuterte der Marinesprecher

Die medizinische Abteilung der Königlich Thailändischen Marine hat zwischenzeitlich eine Übersicht zu allen aufgetretenen Fällen im Marinestützpunkt Sattahip veröffentlicht:

26. Dezember: 0 Infektionen

27. Dezember: 1 Infektion

28. Dezember: 2 Infektionen

29. Dezember: 10 Infektionen

30. Dezember: 7 Infektionen

31. Dezember: 2 Infektionen

01. Januar: 9 Infektionen

02. Januar: 6 Infektionen

Vizeadmiral Pokkhrong betonte, dass alle infizierten Marinesoldaten gemäß den Seuchenschutzbestimmungen des Ministeriums für öffentliche Gesundheit unter Quarantäne gestellt wurden und medizinisch behandelt werden.

„Die Bevölkerung sollte wegen den in sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten nicht in Panik geraten“, sagte der Marinesprecher und warnte vor Falschmeldungen und Unwahrheiten, die online in sozialen Netzwerken verbreitet werden.