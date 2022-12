PRACHUAP KHIRI KHAN: Bei stürmischer See ist am Sonntag (18. Dezember 2022) in den Abendstunden, etwa 16 Seemeilen vor der Küste Prachuap Khiri Khans, das Schiff „Sukhothai“ der Königlich Thailändischen Marine gesunken.

Nach Aussage der Behörden lief das Schiff gegen 19.00 Uhr mit Wasser voll, bevor es auf die Seite kippte und in den Wellen versank. Alle an Crewmitglieder konnten gerettet werden.

Vor dem Unglück waren die Kommunikation und die Maschinenanlagen ausgefallen.

Um 23.30 Uhr sank das Schiff komplett, nachdem es zu viel Wasser aufgenommen hatte.

Der Sprecher der Königlichen Thailändischen Marine erwartete heute weitere Informationen zu dem Unglück. An den Rettungsmaßnahmen beteiligten sich drei weitere Schiffe und zwei Hubschrauber der Königlich Thailändischen Marine.