SATTAHIP: Ein Marineoffizier hat einen in einen Kanal gestürzten Autofahrer womöglich das Leben gerettet.

Lieutenant Commander Boonlert Kunmkrong sah in seinem Rückspiegel, wie ein nachfolgendes Auto von der Fahrbahn abkam und in einen Kanal stürzte. Der Marinesoldat hielt umgehend an, sprang ins Wasser und half den unverletzten Fahrer aus dem umgestürzten Wagen. Dieser berichtete später, er sei auf der Straße in ein Schlagloch geraten. Dadurch sei sein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und im Kanal gelandet. Nach einem Bericht von „The Pattaya News“ sagte die örtliche Polizei, die fragliche Straße sei reparaturbedürftig und sie werde an die zuständigen Behörden appellieren, die Arbeiten bald auszuführen.