Von: Björn Jahner | 05.07.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Marine hat angekündigt, dass sie sieben unbemannte Luftfahrzeuge des Typs Hermes 900 von Elbit Systems, einem israelischen Unternehmen für Verteidigungstechnik, beziehen will.

Die Drohnen werden für 4 Milliarden Baht (120 Millionen US-Dollar) gekauft und mit fortschrittlicher Verteidigungstechnologie ausgestattet, die ihre Fähigkeiten verbessern.

Der Kaufvertrag wird von einem Ausschuss ausgearbeitet, bevor er dem Oberbefehlshaber Admiral Somprasong Nilsamai vorgelegt wird. Die Unterzeichnung wird auf dem Marineflugplatz Bang Chang in Rayong stattfinden. Nach Angaben des Sprechers der Marine Vizeadmiral Pokkrong gehören zu den Unterzeichnern des Vertrags die Königlich Thailändische Marine, Elbit Systems Ltd. und die Nationale Anti-Korruptionskommission.

Er fügte hinzu, dass die Drohnen dazu beitragen werden, die Souveränität des Königreichs und seine maritimen Interessen zu schützen.

Die Drohne Hermes 900 ist mit einer Reihe von Hochleistungssensoren ausgestattet, die es ihr ermöglichen, Ziele in einem breiten Spektralbereich an Land oder auf See zu erkennen.