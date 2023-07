Foto: The Nation

SATTAHIP: Ein Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, um herauszufinden, wer Munition aus dem Waffenarsenal der Marine in Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes gestohlen hat, bestätigte der Sprecher der Königlich Thailändischen Marine, Admiral Pokrong Monthatphalin.

Er sagte, dass der Ausschuss auf Anweisung des Oberbefehlshabers der Marine, Admiral Choengchai Chomchoengpaet, gebildet wurde.

Seine Äußerungen folgen auf die Veröffentlichung von durchgesickerten Dokumenten auf der thailändischsprachigen Facebook-Seite CSI LA, die als eine kämpferischere Version von Wikileaks beschrieben wird.

Diejenigen, die für den Diebstahl der Munition verantwortlich sind, werden streng bestraft werden, kündigte Admiral Pokrong an.

Das Marinemitglied, das des Diebstahls verdächtigt wird, sei auf der Flucht, fügte er hinzu.

Aus den von CSI LA veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Zehntausende Schuss M855- und M856-Maschinengewehrgranaten sowie tausend Schuss 40-Millimeter-Granaten aus dem Arsenal gestohlen wurden.

Der Diebstahl wurde der Marine am 5. Juli 2023 vom Königlich Thailändischen Marinekorps im Anschluss an eine jährliche Bestandsaufnahme des Marine-Waffenlagers des Ersten Marinegebietskommandos (Ordnance Division, Royal Thai Navy) gemeldet. Derzeit läuft eine detaillierte Untersuchung, um die genaue Menge der fehlenden Munition zu ermitteln.

Nachdem die Marine die Informationen vom Royal Thai Marine Corp erhalten hatte, überprüfte sie das Videomaterial und befragte das diensthabende Personal. Sie kamen zu dem Schluss, dass ein Soldat mit einem Reserveschlüssel mehrfach heimlich in das Waffenlager eingedrungen ist, um Munition zu stehlen. Er ist seit dem 6. Juli ohne offizielle Erlaubnis abwesend (AWOL).

Die Ermittlungen der Marine ergaben, dass andere diensthabende Soldaten keine Kenntnis von den zahlreichen Diebstählen hatten. Die Einheit beauftragte ihren Rechtsberater mit der Erstellung eines Tagesberichts, der am 7. Juli als Beweismittel bei der Polizeistation Plutaluang im Bezirk Sattahip in Chonburi eingereicht wurde. Die Beamten sammeln weitere Beweise, um rechtliche Schritte einzuleiten, und versuchen, den flüchtigen Offizier und die Munition ausfindig zu machen.

Admiral Choengchai forderte außerdem die Bildung eines zweiten Ausschusses, der nach weiteren Verstößen suchen und entsprechende Strafen verhängen soll. In vielen Kommentaren auf der Facebook-Seite von CSI LA wurde spekuliert, dass die Munition an die Junta in Myanmar verkauft wurde, aber die thailändische Marine hat weder bestätigt noch dementiert, dass die Junta die Munition gekauft hat.