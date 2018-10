CHIANG RAI: Marinesoldaten haben am Montag am Fluss Mekong 14 Millionen nach Thailand geschmuggelte Methamphetaminpillen (Yaba) sichergestellt.

Die Patrouille hatte im Bezirk Chiang Khong ein Boot beobachtet, das um 2 Uhr am Ufer des Mekong in der Nähe eines verlassenen Hauses anlegte. Fünf Minuten später fuhr das Boot weiter. Kurz darauf tauchten zwei Pick-ups auf, und die Marinesoldaten sahen, wie zehn Männer die Fahrzeuge mit Taschen beluden. Als die Soldaten ihr Versteck verließen, flüchteten die Männer in die Dunkelheit. Sie hinterließen in den beiden Pick-ups 73 Taschen mit 14,6 Millionen Yaba-Pillen.