Von: Björn Jahner | 02.09.23

SATTAHIP: China und Thailand werden im Golf von Thailand und im Bezirk Sattahip der Ostküstenprovinz Chonburi die gemeinsame Marineübung „Blue Strike-2023“ abhalten, an der chinesische Kriegsschiffe und U-Boote teilnehmen werden.

Die jährliche Übung wird vom morgigen Sonntag bis zum 10. September 2023 im oberen Golf von Thailand und im Phra Maha Chetsadachao Camp der Marinedivision in Sattahip abgehalten, bestätigte eine Quelle der Marine.

Beide Seiten wollen ihr Wissen über die Marine austauschen, um sicherzustellen, dass sie bereit sind, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe zu leisten, Marineoperationen durchzuführen und die militärischen Beziehungen zu stärken, so die Quelle.

Die chinesischen Schiffe trafen bereits am Donnerstag an einem Übungsplatz ein.

Am Freitag empfingen Marinechef Adm Choengchai Chomchoengpaet, der chinesische Gesandte Han Zhiqiang und der Kommandeur der Königlich Thailändischen Flotte, Adm Adung Phan-iam, den stellvertretenden Chef des chinesischen Marinekorps, RAdm Chen Weidong, im Hauptquartier der Königlich Thailändischen Flotte. Sie begrüßten auch Kapitän Peng Peng, den Anführer einer Gruppe chinesischer Marineauszubildenden, sowie hochrangige chinesische Offiziere.

Ein chinesischer Marineeinsatzverband wird mit dem U-Boot Changcheng, dem amphibischen Docklandungsschiff Siming Shan, der Lenkwaffenfregatte Anyang und dem Versorgungsschiff Chaohu an den Übungen teilnehmen.

Beide Seiten werden Land- und Seetraining durchführen sowie Scharfschützentaktiken, das Überleben im Dschungel sowie die Suche und Rettung auf See üben. Außerdem wird es Lerneinheiten über chemische, biologische, radiologische und nukleare Verteidigung geben.

Das Training zielt darauf ab, die praktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Seestreitkräften zu verbessern und ihre Fähigkeiten zur gemeinsamen Bewältigung regionaler Sicherheitsbedrohungen zu stärken, so die Quelle. In der Zwischenzeit sagte Admiral Choengchai gestern, dass er die Verwendung des in China hergestellten Motors CHD620 als Ersatz für einen in Deutschland hergestellten Motor für ein U-Boot der S26T-Yuan-Klasse genehmigt habe, das von der China Shipbuilding & Offshore International Co. in China gebaut wird.

Die Marine wird außerdem bis zu 200 Millionen Baht für die Bergung der gesunkenen HTMS Sukhothai in Prachuap Khiri Khan ausgeben, kündigte er an. Die Marine werde 110 Millionen Baht aus ihrem Budget einsparen und weitere 90 Millionen Baht vom Haushaltsbüro für die Mission beantragen.