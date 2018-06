Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei will gegen 3.900 Mitglieder einer geschlossenen Facebook-Gruppe vorgehen, die ihre Mitglieder dazu ermuntert hatte, sogenanntes Bio-Marihuana anzubauen.

Generalmajor Panumart Boonyalak, Leiter der Patrol and Special Operation Division, sagte auf einer Pressekonferenz, Beamte hätten Anfang der Woche drei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren festgenommen. Beschlagnahmt wurden 1,61 Kilogramm getrocknetes Marihuana, 40 Kubikzentimeter Haschisch und 21 Marihuana-Pflanzen. Die Ermittlungen begannen nach einem Hinweis, dass Marihuana aus Eigenanbau, als Bio-Marihuana bezeichnet, in Bangkok vertrieben wurde, insbesondere im Gebiet der Polizeistation Chokechai. Die Polizei verfolgte einen Käufer und verhaftete nacheinander die drei Männer. Die Ermittler erfuhren, dass die Droge über eine Facebook-Gruppe namens „Let's Grow Marijuana Version 2“ verkauft wurde. Die Verhafteten gaben an, sie hätten Marihuana-Samen aus England zum Preis von 500 bis 600 Baht pro Samen bestellt und später getrocknetes Marihuana verkauft. Die Polizei hat jetzt die Namen der 3.900 Gruppenmitglieder erhalten und wird untersuchen, ob sie Marihuana-Pflanzen gekauft und zu Hause angebaut haben.