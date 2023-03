Von: Björn Jahner | 22.03.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

RAYONG: Die thailändische Behörde für Industriegebiete (Industrial Estate Authority of Thailand, IEAT) hat bekannt gegeben, dass der Bau des ersten Teils der dritten Phase des Industriegebiets Map Ta Phut früher als geplant fortgeschritten ist.

Die Behörde teilte mit, dass die Arbeiten an der Basisinfrastruktur und der detaillierten Planung bisher um 38,5 Prozent und damit 1,1 Prozent schneller als geplant vorangeschritten sind. Da am 6. Juni dieses Jahres mit der Einreichung von Vorschlägen für private Investitionen zur Unterstützung des zweiten Teils der dritten Phase gerechnet wird, liegt das Projekt derzeit auf Kurs, um wie geplant im Jahr 2027 abgeschlossen zu werden.

IEAT-Gouverneur Veeris Ammarapala erläuterte, dass der Hafen gebaut wird, um den Transport von Erdgas und Rohstoffen für die petrochemische Industrie zu erleichtern. Insgesamt sollen 64 Mrd. Baht in das Projekt investiert werden, davon 52 Mrd. aus dem Privatsektor und 12 Mrd. aus staatlichen Mitteln.

Die erste Phase des Projekts wird von der Gulf MTP LNG Terminal Co. Ltd. finanziell unterstützt und wird die Siedlung bis ins Meer verlängern, wodurch ein Grundstück von 1.000 Rai entsteht. Außerdem wurde ein Sanddeich fertiggestellt, und am 15. Februar beginnen die Baggerarbeiten.

Die zweite Ausschreibungsrunde für das Vorhaben hat sich zwar leicht verzögert, aber die Fertigstellung des Hafens ist nach wie vor für Anfang 2027 geplant.