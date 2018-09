EISENSTADT (dpa) - Ein 22-Jähriger hat in Österreich ausgerechnet ein Portemonnaie voll mit Falschgeld samt seinem Ausweis verloren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren in dem von einem ehrlichen Finder abgegebenen Geldbeutel drei 50-Euro-Scheine, die leicht als Blüten erkennbar waren. Der Ausweis führte die Beamten dann schnell zu dem 22-Jährigen, der selbst angab, dass er insgesamt zehn Scheine im Darknet bestellt und damit Drogen gekauft hatte. Der junge Mann wird sich nun unter anderem wegen der Weitergabe von Falschgeld verantworten müssen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende in Eisenstadt im Burgenland, wurde aber erst am Mittwoch bekannt.