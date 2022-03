RATCHABURI: Laut einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals „Naew Na“ soll sich bei Bauarbeiten an der neuen zweigleisigen Eisenbahnstrecke in der Nähe des Bahnhofs Bor Takhor in der Provinz Ratchaburi im Westen der Zentralregion von Thailand ein tragischer Unfall ereignet haben.

Die Polizei und die Rettungsdienste von Pak Thor wurden gerufen, nachdem ein 45-jähriger Bauarbeiter seine Ehefrau, 40, mit einem Schaufelbagger überfahren hatte. Das Ehepaar arbeitete auf der Baustelle als Team.



Die ermittelnden Beamten vermuten, dass die Frau im toten Winkel stand, weshalb ihr Mann sie nicht sehen konnte und sie unwissentlich überfuhr.



Nach Aussage der Polizei waren alle Arbeiter auf der Baustelle zutiefst schockiert über die Tragödie. Der Ehemann sagte gegenüber den Beamten aus, er wisse nicht, was er getan habe. Die Polizei hat die Befragung aller Zeugen am Unfallort angekündigt.