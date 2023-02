PHETCHABUN: Auf dem Gipfel des Phu Thap Boek in der Provinz Phetchabun im Nordosten des Landes ignorierte ein Tourist die Warnschilder beim Fotografieren und stürzte eine Klippe hinunter, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Sanook.

Der Mann stürzte 50 bis 60 Meter in die Tiefe und wurde schwerverletzt von den Rettungskräften der Ruam Katanyu Foundation geborgen und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Rettungskräfte benötigten für die Bergung des Mannes, der noch bei Bewusstsein war, über eine Stunde, da sich der Unfall in schwierigem Terrain ereignete.

Der Vorfall ereignete sich an einem Ort, an dem sich ein riesiges Thermometer an einem Aussichtspunkt in 1.768 Metern Höhe befindet.

Auf einem Schild steht: „Gefahr, nicht über den Zaun klettern – Abfallentsorgung verboten“.

Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Opfer um einen 46 Jahre alten Mann, der jemanden gebeten hatte, ein Foto von ihm über den Zaun hinweg zu schießen.

Als er sich zurückzog und zwei Finger in der üblichen Pose nach oben streckte, stürzte er, bevor ein Foto gemacht werden konnte.

Der 20-jährige Mann, der gebeten worden war, die Fotos zu schießen, machte zwei oder drei, aber das letzte nicht – der Mann stürzte, bevor er den Auslöser drücken konnte.

Der Phu Thap Boek ist ein 1.768 m hoher Berg in der Provinz Phetchabun, Thailand nahe der Grenze zur Provinz Loei. Es liegt im Bezirk Lom Kao (Karte).