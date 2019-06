Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

BANGKOK: Ein 55 Jahre alter Mann stürzte am Dienstagmittag im Einkaufszentrum CentralWorld im Stadtteil Pathumwan vor zahlreichen Käufern, darunter Touristen, vom vierten Stockwerk in den Tod, Er wurde mit mehreren Brüchen in das Police General Hospital eingeliefert.

Dort stellten Ärzte seinen Tod fest. In den sozialen Medien hieß es, der Mann habe sich mit einem anderen Mann gestritten. Dann sei er in die Tiefe gefallen. Die Polizei untersucht, ob der Mann durch das Geländer fiel oder den Tod gesucht hat.