Von: Björn Jahner | 30.11.22

BANGKOK: Daily News berichtete, dass thailändische Netizen beeindruckt waren von einem Mann, der in nur vier Jahren 120.000 Baht in Zehn-Baht-Münzen gespart hatte. Die Sparkünste des Mannes wurden in einem TikTok-Posting unter dem Nutzernamen „ohm...thanadech“ vorgestellt.

In dem Tik-Tok-Video ist zu sehen, wie er acht mit den Münzen gefüllte Behälter zu einem Goldgeschäft brachte und Goldbarren im Wert von 5 Baht kaufte. Vermutlich fügte er noch etwas Bargeld hinzu, da dies etwa 150.000 Baht kosten würde.

Viele Netizens kommentierten den Clip, dass ihnen die Sparfähigkeit fehle und sie normalerweise ihre Sparschweine zertrümmern, wenn das Geld knapp ist, oder sie die Münzen in Waschautomaten verwenden.

In den thailändischen Medien gab es in letzter Zeit eine Fülle von Berichten über Thais, die auf diese Weise eisern ihr Geld sparen.