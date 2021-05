BANGKOK: Die Polizei hat einen 26 Jahre alten Mann verhaftet, dem vorgeworfen wird, über 30 junge Frauen, die er über Dating-Apps kennengelernt hatte, vergewaltigt und dann mit Videos um Geld und Sex erpresst zu haben.

Der Geschäftsmann aus Samut Prakan wurde mit drei Haftbefehlen wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und Erpressung gesucht. Mindestens zehn Frauen haben sich bisher mit Anzeigen gegen den Mann gemeldet. Die Polizei vermutet, dass der Mann mehr als 30 Frauen missbraucht hat.

Das von den Ermittlern beschlagnahmte Notebook enthielt 36 Videos, die den Verdächtigen beim Sex mit 32 verschiedenen Frauen zeigt. Der Mann hatte mit Mädchen auf Dating-Apps gechattet, bis sie zustimmten, ihn in seinem Zimmer zu besuchen. Dort griff er sie an und vergewaltigen sie. Dann benutzte er die Videos, um von den Frauen Geld zu erpressen, sie einzuschüchtern, damit sie schwiegen, und mehr Sex von ihnen zu verlangen, wann immer er wollte. Er drohte damit, die Videos ins Internet zu stellen, falls eine der Frauen ihm nicht gehorchen würde. Der Geschäftsmann hatte es auf junge Studentinnen abgesehen. Alle seine Opfer waren nicht älter als 25 Jahre und studierten an lokalen Universitäten.

Seine Verhaftung kommt nur wenige Tage nachdem ein anderer Mann in Bangkok festgenommen und angeklagt wurde, 36 Frauen mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben.