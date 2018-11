Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.18

NAKHON SRI THAMMARAT: Ein zweifacher Mörder, der vor zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat sich mit einem Paketschneider schwere Verletzungen beigebracht.

Als Angehörige eine Tür aufgebrochen hatten, stellten sie fest, dass der Mann sich den Hals aufgeschlitzt, seinen Penis geschnitten und das Messer über den Bauch gezogen hatte. Aus dem Bauch hingen seine Eingeweide, als Sanitäter in dem Haus im Bezirk Saophao der Provinz Nakhon Sri Thammarat eintrafen. Wie „Daily News“ berichtet, hatte der 41-Jährige bereits am letzten Freitag versucht, sich zu verletzen, es aber offenbar nicht ernst gemeint. Seit Sonntag liegt der Mann mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Er soll unter Stress gelitten haben.