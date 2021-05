Mann schmuggelt über 100 wilde Affen

Der Affenschmuggler hatte die wilden Tiere in Plastikkäfigen auif der Ladefläche seines Pick-ups transportiert. Foto: The Nation

PRACHINBURI: Die Polizei hat am Donnerstag einen 25-jährigen Mann verhaftet, weil er 102 wilde Affen, die in einem Pick-up versteckt waren, transportierte. 18 von ihnen starben später am Tag.

Die Polizei handelte aufgrund eines Hinweises, dass ein Schmugglerring Wildtiere auf der Sa Kaeo-Khao Hin Son Road transportieren würde, die das Industriegebiet 304 mit dem Distrikt Sri Mahaphot verbindet. Die Beamten stoppten das Fahrzeug des Verdächtigen, das ein fensterloses Verdeck hatte. Sie fanden 102 Affen, die in mehreren Plastikboxen eingesperrt waren.

Beamte des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation stellten fest, dass die wilden Affen aufgrund der Enge und der fehlenden Belüftung an Erschöpfung litten, einige hatten auch Wunden am Körper. Die Tiere wurden zur Behandlung ins Nakhon Nayok Wildlife Sanctuary Office gebracht. Das Büro gab am Donnerstagabend auf Facebook bekannt, dass 18 Affen inzwischen gestorben waren und vier sich in einem kritischen Zustand befinden.

Berichten zufolge gestand der Pick-up-Fahrer, dass er von einer Agentur, die Wildtiere als Zutaten für exotische Speisen in Restaurants im Ausland beschafft, beauftragt wurde, die Affen von Phichit in die Provinz Sa Kaew zu transportieren. Er hatte bereits Affen dreimal geschmuggelt und wurde jedes Mal mit 3.000 Baht bezahlt. Die Polizei klagte den Mann wegen Verstoßes gegen das Wildlife Conservation and Protection Act an und versucht, die Agentur hinter dem Tierschmuggel aufzuspüren.