Mann schießt sich beim Tanzen ins Bein

SONGKHLA: Etwa hundert Kneipenbesucher rannten am frühen Sonntagmorgen aus einem bekannten Vergnügungslokal in Hat Yai im tiefen Süden des Landes um ihr Leben, nachdem eine 9-mm-Automatikpistole, die ein einheimischer Gast bei sich trug, versehentlich losging und eine Kugel in sein linkes Bein schoss.

Der Vorfall ereignete sich gegen 01.30 Uhr im Nectar Pub in der Chuti-anusorn Road im Stadtgebiet von Hat Yai. Die Polizei eilte zu dem Pub, um den Vorfall zu untersuchen.

Der 31-jährige Kneipenbesucher, der versehentlich den Schuss ausgelöst hatte, wurde am linken Bein verletzt. Er wurde zur Behandlung in das Hat Yai Hospital eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass er zu einer großen Gruppe von etwa 30 Gästen gehörte, die ihre Reservierung online vorgenommen hatten. Er saß in einer Gruppe von vier Männern und drei Frauen an einem Tisch. Während er zur Musik tanzte, löste sich versehentlich eine 9-mm-Automatikpistole, die er in seiner Hosentasche trug, und die Kugel traf ihn in sein linkes Bein.

Der plötzliche Knall versetzte alle Pub-Besucher in Panik. Sie stürmten aus der Kneipe, die aus Sicherheitsgründen abrupt geschlossen wurde.

Die Polizei stellte fest, dass die Waffe ordnungsgemäß registriert war. Es wird jedoch untersucht, wie der Mann mit der Waffe in das Vergnügungslokal gelangen konnte.