Von: Björn Jahner | 12.11.22

CHUMPHON: Am Donnerstag wurde in Chumphon im Süden des Landes ein Mann verhaftet, nachdem er dem Ehemann seiner Ex-Frau in den Penis geschossen hatte. Der Mann behauptet, dass der Schuss ein Unfall war. Beamte des Polizeireviers Mueang Chumphon untersuchten ein Geschäftshaus in der Klomma Luang Road Chumphon-Stadt, nachdem sie von einer Schießerei erfahren hatten.

Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie eine Blutlache und eine Patronenhülse vor. Das Opfer, der laotische Staatsbürger Somchai (Nachname vorbehalten), befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Schütze wurde als der 37-jährige Boonterm A. identifiziert, der in der Nachbarschaft des Opfers wohnt. Nach der Schießerei ging Boonterm nach Hause, als ob nichts geschehen wäre.

Boonterm erzählte den Beamten, dass Somchai der Ehemann seiner Ex-Frau, der 32-jährigen Ubonrat (Nachname vorbehalten), ist. Er und seine Ex-Frau hatten zwei gemeinsame Kinder, bevor sie sich vor sechs Jahren scheiden ließen. Die Kinder leben bei Verwandten in der Isaan-Provinz Loei. Boonterm heiratete nach der Scheidung erneut. Er behauptet, er habe die Waffe in seinem Auto verstaut, aber auf dem Weg dorthin beschlossen, Somchai anzurufen, um Hallo zu sagen. Er sagt, er habe versehentlich den Abzug betätigt und Sonchai in den Penis geschossen.

Boonterm sagte, er sei schockiert gewesen und habe sich in seinem Zimmer versteckt.

Das thailändische Nachrichtenportal „MRG Online“ fügte hinzu, dass Boonterm vor der Schießerei angeblich mit seiner Frau Alkohol getrunken habe.

Ubonrat berichtete von einem anderen Szenario. Sie sagte, Boonterm habe ihr Wohnzimmer betreten und gefragt: „Wo ist er (Anm. d. Red.: Somchai)?“ Dann habe er auf ihren Mann geschossen.

Ubonrat sagte, sie sei in ihr Schlafzimmer gerannt und habe es verschlossen, weil sie Angst hatte, Boonterm würde auch sie erschießen. Daraufhin trafen Nachbarn am Tatort ein und brachten Somchai ins Krankenhaus.

Somchai erholt sich im Krankenhaus, aber sein Penis wurde zerstört. Ubonrat sagte, dass sie sich nicht um seinen Penis kümmere, solange er noch am Leben sei.

Boonterm wurde wegen versuchten Mordes, unerlaubten Waffenbesitzes und unerlaubten Mitführens einer Waffe in der Öffentlichkeit angeklagt.

Für den versuchten Mord droht Boonterm gemäß Abschnitt 288 des Strafgesetzes eine lebenslange Haftstrafe oder eine Haftstrafe von 15 bis 20 Jahren. Für die Anklage wegen Waffenbesitzes droht ihm eine Freiheitsstrafe von einem bis 10 Jahren und eine Geldstrafe von 2.000 bis 200.000 Baht.