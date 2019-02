Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

NONTHABURI: Auf eine Online-Werbung für das Potenzmittel Viagra führt ein 22-jährger Mann seine beiden Vergewaltigungsversuche zurück.

Am Sonntagabend hatte er sich eine 19-jährige Studentin geschnappt. Die junge Frau wehrte sich, konnte entkommen und kontaktierte die Polizei. Beamte legten sich an einer Fußgängerbrücke in Höhe der Soi 18 an der Ratanathibet Road auf die Lauer und fassten den Mann. Bereits am 13. Februar kurz nach Mitternacht hatte er sich einer 21 Jahre alten Studentin genähert, um sie in eine abgeschiedene Gegend zu zwingen. Ein Autofahrer hielt an und kam der Frau zur Hilfe. Der Angreifer suchte das Weite. Der Mann hat beide Straftaten gestanden und begründete sein Verhalten damit, er habe Viagra ausprobiert. Als er auf dem Weg zur Arbeit war und eine Frau sah, gab er dem physischen Druck nach..