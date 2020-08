Mann in der Schweiz von fliegendem Modellflugzeug schwer verletzt

ZÜRICH: Ein fliegendes Modellflugzeug hat einen Mann in der Schweiz getroffen und schwer verletzt.

Der 23-Jährige arbeitete in Ottenbach südwestlich von Zürich auf dem Dach eines Baustellenwagens, als das Unglück am Mittwochabend passierte. «Beim Zusammenstoß erlitt der Arbeiter schwerste Gesichtsverletzungen», berichtete die Polizei am Donnerstag. Das Flugzeug gehörte einem 48-Jährigen, der sein Elektro-Propellerflugzeug an einem Modellflugplatz in der Nähe hatte aufsteigen lassen. Die Ursache für das Unglück wurde zunächst nicht ermittelt.