Foto: The Nation

CHIANG MAI: Am Montagabend wurde ein Mann, der eine Perücke und einen Bikini trug, dabei gefilmt, wie er in einen Baumarkt im Bezirk Saraphi in der Provinz Chiang Mai im Norden des Landes einbrechen wollte.

Der Geschäftsinhaber zeigte das Bildmaterial Reportern, um andere Geschäfte vor verkleideten Einbrechern zu warnen. In diesem Fall habe sich der Einbrecher als Frau verkleidet, mit einer langen Perücke und einem zweiteiligen Badeanzug, so der Geschäftsinhaber.

Der Clip zeigt, wie der spärlich bekleidete Eindringling am Montag gegen 18.00 Uhr über einen Maschendrahtzaun auf das Gelände hinter dem Geschäft klettert.

Dem Mann gelang es, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, doch sein Eindringen wurde durch Eisengitter verhindert.

Er ließ sich mehrere Minuten lang vor der Kamera blicken, bevor er mit leeren Händen wieder aus dem Gebäude kletterte.