PHUKET: Auf Phuket wurde ein einheimischer Mann verhaftet, der angeblich mehr als 1 Million persönliche Daten an Glücksspiel-Webseiten und Internet-Betrüger verkauft haben soll. Zu den persönlichen Informationen gehörten Namen, Telefonnummern und Bankkontodaten.

Der Verdächtige wurde verhaftet, nachdem Beamte des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) eine Razzia in seinem Haus in Phukets Stadtteil Mueang durchgeführt hatten. Bei dem Einsatz wurden zahlreiche persönliche Daten anderer Personen sowie Beweise dafür gefunden, dass der Verdächtige eine Online-Glücksspielseite betreibt, so die Polizei.

Dem Mann wird vorgeworfen, gegen das Computerkriminalitätsgesetz, das Glücksspielgesetz und das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten verstoßen zu haben.

Eine frühere Untersuchung unter der Leitung des CCIB ergab, dass der Beschuldigte den Verkauf persönlicher Daten an eine private Facebook-Gruppe angeboten hatte, die rund 100.000 Mitglieder hat.

In der Gruppe bot er an, 100.000 Datensätze für 500 Baht und 2 Millionen Datensätze für 3.500 Baht zu verkaufen. Außerdem bot er seine Dienste als Administrator von Glücksspiel-Webseiten zum Startpreis von 6.500 Baht pro Monat an, so das CCIB.

Der Verdächtige erzählte der Polizei, dass er nach seinem Abschluss in Computertechnik an einer Universität in Phuket im vergangenen Jahr als Administrator für eine Glücksspiel-Webseite gearbeitet habe. Dann habe er für 8.000 Baht 2 Millionen Sätze persönlicher Daten von einer Facebook-Gruppe gekauft und begonnen, sie online zu verkaufen.