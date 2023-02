BANGKOK: Die thailändischen Medien waren am Mittwoch voll mit Berichten über einen schrecklichen Angriff eines Hausbesitzers auf einen Wachmann in einer Wohnsiedlung an der Hathairat Road in Bangkoks Stadtteil Samwa am Dienstagmorgen.

Ein von „Amarin TV“ veröffentlichtes Video der Überwachungskamera am Kontrollpunkt am Eingang der Siedlung zeigt, wie ein Mann mit einem Baseballschläger auf einen Wachmann zugeht und um 07.54 Uhr 14 Mal auf ihn einschlägt.

Der schwer verletzte Wachmann kämpft mit einem Schädelbruch und einem gebrochenen Arm im Krankenhaus um sein Leben.

Der Vater des Angreifers beteuerte, dass er keine Ahnung habe, worum es sich handelte und sein Sohn klinisch depressiv sei. Er werde sich im Namen seines Sohnes um alles kümmern.

Reporter des thailändischen Nachrichtenportals „Daily News“ besuchte daraufhin die Siedlung.

Sie sprachen mit Wathin Sudta, 46, der sagte, dass das Opfer sein Kollege und Leiter der Morgenschicht Montree Khamsingnork, 27, war.

Beide sind Angestellte der Rungpetch Engineering Guard Co.

Er sagte, dass gegen 08.00 Uhr morgens ein 30 bis 35 Jahre alter Mann in weißem Hemd und schwarzen Shorts auf Montree, den Schichtleiter, zuging, nachdem er gerade vom Eiskaufen zurückgekommen war.

Er schlug fast 20 Mal auf Montree ein, obwohl er mit einem „wai“ flehte, den Angriff zu stoppen.

Der Angreifer brüllte: „Maa daa goo thammai“ – warum hast du mich angegriffen?

Wathin führte fort, dass Montree bereits seit vielen Jahren als Wachmann arbeiten würde und mit niemanden Probleme hätte. Die Tat wurde komplett auf Video aufgezeichnet.

Um 12.30 Uhr gingen die Verwandten des verletzten Wachmanns zur Polizeistation Khanna Yao, erstatteten Anzeige und legten die Aufnahmen der Videoüberwachung vor.

Der Vater des Angreifers meldete sich und sagte, dass sein Sohn vor vielen Jahren einen Bachelor-Abschluss gemacht, aber keine Arbeit gefunden habe und gestresst gewesen sei.

Dies habe sich zu einer klinischen Depression entwickelt. Er wisse nicht, was der Auslöser gewesen sei.

Er sagte, er werde die volle Verantwortung für seinen Sohn übernehmen und das Opfer im Krankenhaus besuchen.