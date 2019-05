Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

Foto: The Pattaya News/Thaivisa

PATTAYA: Ein offenbar unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehender Mann ist im Apartment-Gebäude Daraphan an der Sukhumvit Road Soi 42 durch ein drei Meter hohes Parkdeckdach gefallen.

Der Mann trug keinen Ausweis bei sich. Zuvor war er auf dem Dach des Gebäudes gesehen worden. Von dort muss er in die Tiefe gefallen sein. In einem Video von „INN“ berichtet eine Frau, der Mann habe sich mit einer Frau gestritten und ein Kind angegriffen. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Banglamung gebracht, nachdem Sanitäter vor Ort erste Hilfe geleistet hatten.