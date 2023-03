LOPBURI: Das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath berichtete über einen schweren Zwischenfall in einem Tempel in Lopburi am Wochenende, wo eine Ordinationszeremonie stattfand.

Der Vorfall ereignete sich im Tempel Wat Khao Saphan Nak im Unterbezirk Huay Pong in der zentralthailändischen Provinz.

Ein extrem betrunkener Einheimischer, 47, fuhr mit einem Toyota Camry in die Gäste, die ein „toh jeen“-Festmahl genossen.

Etwa zwanzig Personen wurden verletzt, mehr als zehn wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von fast 50.000 Baht.

Aus dem Fahrzeug wurde ein 50 cm langes Messer geborgen.

Der Täter hatte nach Aussage der Polizei eine Fehde mit dem Organisator der Ordinationszeremonie, und beschloss, dies an seinen Gästen auszulassen.

Er wurde nach dem Vorfall am Samstag um 21.00 Uhr von der Polizei in Khok Samrong abgeführt.