Fahndungsfoto von Danusaorn N., der des Mordes an seiner Ex-Frau beschuldigt wird. Foto: Polizei

UPDATE – BANGKOK: Die Polizei hat weitere Einzelheiten zur Schießerei in der Century The Movie Plaza Victory Monument am Dienstagnachmittag bekanntgegeben, bei der eine Frau ums Leben kam und eine weitere Person verletzt wurde.

Die Tat ereignete sich vor einer Schönheitsklinik in der Shopping Mall, die sich nur wenige Schritte entfernt von dem Touristen- und Einkaufsviertel Soi Rangnam befindet. Bei der Toten handelt es sich um eine 28-jährige Angestellte der Klinik, bei der verletzten Person um eine Kollegin der Frau. Der Täter ist laut Polizeiangaben der Ex-Mann der Getöteten, als Motiv wird Eifersucht vermutet.

Ex-Frau regelrecht hingerichtet

Gemäß Polizeisprecher Kitsana Phatanacharoen suchte der Täter die Klinik auf und feuerte sieben Schüsse auf seine Ex-Frau aus nächster Nähe ab, die sich zum Tatzeitpunkt hinter ihrem Schreibtisch aufhielt. Nach dem Mord ergriff er die Flucht.

Das Paar ließ sich erst in der Vorwoche nach 10 Jahren Ehe scheiden. Die Polizei identifizierte den Schützen aufgrund von Aufnahmen der Überwachungskamera als Danusaorn N., der als Sicherheitsmann in der Nobel-Shopping-Mall Siam Paragon angestellt war.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Personen, denen der Aufenthaltsort des flüchtigen Täters bekannt ist, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02-354-6958 oder der Kurzwahl 1599 zu verständigen.

Die Tat erfolgte wenige Wochen nach dem Amoklauf eines Soldaten im Einkaufszentrum Terminal 21 Korat mit 30 Toten, unter ihnen befand sich auch der Täter. Die Tat hat in der thailändischen Gesellschaft eine neue Diskussion über die öffentliche Sicherheit vor bewaffneten Übergriffen entfacht.