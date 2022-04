Mann erschießt sich und Sohn in Schule

CHONBURI: Ein Mann erschoss am Samstagmorgen in einer öffentlichen Schule im Bezirk Mueang Chonburi (Chonburi-Stadt) seinen 13-jährigen Sohn und verwundete seine Frau, als die Anmeldungen für neue Schüler durchgeführt wurden.

Die tödlichen Schüsse ereigneten sich in der Chonradsadornumrung Schule im Bezirk Mueang um 7.18 Uhr, teilte die Mangkorn Chon Buri Rettungsstiftung auf ihrer Facebook-Seite mit.

Polizei und Rettungskräfte, die zum Tatort eilten, fanden drei Personen, alle aus derselben Familie, mit Schusswunden auf dem Boden innerhalb des Schulgeländes liegend vor. Der Vater, 50, und sein Sohn, 13, waren auf der Stelle tot.

Der Vater, der nur als Khun Anucha identifiziert wurde, hatte eine Schusswunde an der linken Schläfe. Sein Sohn hatte eine Schusswunde in der Stirn. Die Mutter, Khun Arissara, 49, erlitt Schussverletzungen und wurde ins Chonburi Hospital eingeliefert.

In der Nähe der Leichen wurden eine 9-mm-Pistole und vier Patronenhülsen gefunden. Ein schwarzes Auto mit Bangkoker Kennzeichen, das der Frau gehört, und ein silbernes Auto mit Chonburi-Kennzeichen, das dem Mann gehört, waren in der Nähe geparkt.

Die Frau war zuerst mit ihrem Sohn an der Schule angekommen, der sich für die Einschulung in Mathayom Suksa 1 (Klasse 7) anmelden wollte. Der Mann kam kurz darauf in einem anderen Auto an. Es kam zu einem Streit und Schüsse waren zu hören.

Der Mann schoss zunächst auf seinen Sohn. Dann schoss er auf seine Frau, bevor er die Waffe auf sich selbst richtete, wie Workpoint TV berichtet.

Berichten zufolge hatte das Paar vor der Schießerei einen heftigen Streit gehabt, der am 16. März in einen tätlichen Angriff mündete. Die Frau erstattete bei der Polizeistation Samet Anzeige gegen ihren Mann wegen Körperverletzung und Messerangriffen.

Ein Nachbar des Paars erzählte Workpoint TV, dass sich das Paar oft gestritten hatte.

Die Polizei will die verletzte Frau später befragen.