NONG BUA LAMPHU: Erneut sorgt eine Schießerei in einem thailändischen Kindergarten für großes Entsetzen und auch diesmal ereignete sich der Vorfall in Nong Bua Lamphu, eine Provinz im Nordosten des Landes, in der im Vorjahr ein ehemaliger Polizist und Drogensüchtiger ein Blutbad in einem Kindergarten mit 38 Toten anrichtete.

Thai Rath und andere thailändische Medien berichteten nun über eine weitere Schießerei in einem Schulkindergarten in der nordöstlichen Provinz Nong Bua Lamphu.

Diesmal hat ein eifersüchtiger thailändischer Mann eine Schulverwalterin an ihrem ersten Tag nach einer langen Pause aus persönlichen Gründen erschossen.

Die 25 bis 26 Jahre alte Frau kämpfte im Krankenhaus von Udon Thani um ihr Leben, nachdem sie aus dem Nong Bua Lamphu Hospital verlegt worden war.

Sie wurde operiert, nachdem sie in der Nähe des Schultors von einem Mann, der auf einem Motorrad mit Vollvisierhelm ankam, dreimal in die Brust und den Unterleib geschossen wurde, wie ein Zeuge berichtete.

Er flüchtete vom Tatort. Die Polizei sagte, dass sie die Identität des Angreifers kenne. Es soll sich um einen 30-jährigen Täter handeln.

Ein Beamter der Schule sagte, dass die Frau bis vor zwei Jahren an der Privatschule gearbeitet hatte, bevor sie eine private Auszeit nahm. Gestern war ihr erster Tag an der Schule.

Der Angriff ereignete sich kurz nach Mittag in der Schule an der Ringstraße im Bezirk Mueang im Unterbezirk Nong Phai Soon.

Ein Maler, der am Tatzeitpunkt Renovierungsarbeiten durchführte, sagte gegenüber der Polizei aus, dass er vier Schüsse gehört und gesehen habe, wie der Angreifer seine Waffe senkte.

Er war sich nicht sicher, in welche Richtung er floh. Er alarmierte Lehrer, die die Polizei und den Rettungsdienst riefen.

Oberstleutnant Kiatphoom Suwannakhrai bestätigte gegenüber der Presse, dass die Polizei die Identität des Schützen kennt und eine baldige Verhaftung erwartet.

Das Opfer hatte sich erst kürzlich von ihm getrennt und es handelte sich um einen Fall von Eifersucht, so die Polizei.