PATTAYA: Ein eifersüchtiger einheimischer Mann in Pattaya hat am Donnerstag (1. Juni 2023) in den Mittagsstunden seine Frau erschossen und anschließend versucht, sich selbst zu töten, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message auf Facebook.

Bei der Polizei in Banglamung ging am Donnerstagmittag die Meldung ein, dass eine Frau in einem kleinen thailändischen Freiluftrestaurant von ihrem Ehemann erschossen wurde. Nach Eingang der Meldung entsandte die Polizei sofort Beamte und Rettungskräfte zur Untersuchung an den Tatort.

In dem Restaurant wurde die Leiche von Khun Praipana T., einer 36-jährigen Angestellten des Restaurants, mit einer Schusswunde von einer Kugel des Kalibers .38 in der rechten Wange gefunden, die tödliche Verletzungen und einen erheblichen Blutverlust zur Folge hatte. Dutzende schockierte Kunden und Mitarbeiter wurden Zeuge des grausamen Mordes.

Der Täter wurde als Khun Buala K. identifiziert, ein 42-jähriger Reisebusfahrer und Ehemann des Opfers. Er floh vom Ort des Geschehens auf den Parkplatz in der Nähe des Restaurants, bevor er sich mit derselben Schusswaffe das Leben nahm. Er wurde mit einer Schusswunde an der rechten Schläfe aufgefunden und war aufgrund des erheblichen Blutverlustes nicht ansprechbar.

Die Rettungskräfte führten sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bevor sie ihn ins Wiparam Hospital brachten.

Die 42-jährige Restaurantbesitzerin Khun Siriporn O. erzählte lokalen Reportern, dass die Verstorbene einen heftigen Streit mit dem Verdächtigen über Geld und einige Beziehungskonflikte hatte. Während die Verstorbene Reis für einen Kunden schöpfte, ergriff der Täter eine Schusswaffe und gab mehrere tödliche Schüsse auf sie ab.

Der Ehemann flüchtete daraufhin in den hinteren Teil des Lokals, bevor ein weiterer Schuss zu hören war. Unmittelbar nach dem Vorfall verständigte Khun Siriporn die Polizei.

Die Polizei beschlagnahmte die Tatwaffe des Verdächtigen als Beweismittel. Er war am Leben und wurde weiterhin medizinisch betreut.