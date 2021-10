Mann bei Suche nach Fischködern von Krokodil getötet

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.21

JAKARTA: Auf der Suche nach Fischködern ist ein junger Mann auf der indonesischen Insel Sumatra von einem Krokodil angefallen und getötet worden.

Der 23-Jährige habe in der Provinz Riau an einem Flussufer nach Würmern gesucht, als das Reptil ihn ins Wasser gezogen habe, sagte Rio Putra von den örtlichen Rettungsdiensten am Dienstag. Die Leiche sei mittlerweile gefunden worden. «Sein Körper war intakt, aber die Bisse des Krokodils waren sichtbar», so Putra. Krokodil-Angriffe in der Region seien keine Seltenheit, in den Gewässern lebten zahlreiche Exemplare.