Foto: The Nation

TAK: Rettungsbeamten in der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand ist es gelungen, einen 47-jährigen Mann zu retten, der in einer vertikalen Höhle gefangen war.

Die Retter konnten den 47-jährigen Mann erreichen, nachdem sie den Höhleneingang verbreiterten, so dass sie hinabsteigen und ihn an die Oberfläche bringen konnten. Er wurde später zur Behandlung in das Tha Song Yang Hospital gebracht.

Der thailändische Mann wurde am Sonntag (5. November 2023) in der Höhle im Bezirk Tha Song Yang der Provinz Tak gefunden, fünf Tage nachdem er von seinem Wohnsitz aus verschwunden war.

Da die Höhle bis zu 10 Meter tief ist und das Opfer erschöpft war, hatten die Beamten Schwierigkeiten, es zu retten. Das Opfer litt laut Berichten von „The Nation“ unter einer geistigen Störung und war nicht in der Lage, sich an dem Seil festzuhalten, das zu seiner Rettung heruntergelassen wurde.

Bei der Rettungsaktion wurde auch ein Psychologe hinzugezogen, der mit dem Opfer kommunizierte.