Von: Björn Jahner | 09.05.20

BANGKOK: Neben Durian ist wohl kein Tropenfrüchtchen in Thailand so beliebt in der Bevölkerung wie Mango: Ob unreif, zu säuerlich-scharfen Som Tum verarbeitet oder vollreif, als sündhaft leckerer Dessertklassiker mit Klebreis und Kokossahne.

Während in den letzten Jahren immer wieder gewagte Durian-Kreationen für großes Aufsehen in der Food-Lover-Szene sorgten, wie beispielsweise die gleichermaßen geliebt und gehasste Durian-Pizza von The Pizza Company (2018), soll in diesem Jahr die Mango der von Thais als „Königin der Früchte“ gepriesenen und von Westlern als „Stinkfrucht“ verunglimpften Durian die Show stehlen. Dieses ehrgeizige Ziel haben sich zumindest die Eiscreme-Designer von Swensen's gesetzt und präsentieren pünktlich zur bevorstehenden Obstsaison ihre neue Eiskreation „Mamuang nam pla wan“ („Grüne Mango mit süßer Fischsauce“), angelehnt an das gleichnamige traditionelle Thai-Dessert –Grüne Mangoscheiben mit würzig-süß-scharfer Dipp-Sauce, zubereitet mit „Nam Pla“ (Fischsauce), getrockneten Garnelen, Chili, Zucker und Schalotten. Swensen‘s Eisvariante des bekannten Dessert-Klassikers der thailändischen Küche kommt mit eisgekühlten grünen Mango-Sorbet-Kugeln und süßem Nam-Pla-Dipp daher, serviert mit einer separaten Portion frittierten Schalotten und kleinen, getrockneten Shrimps zum Selbstverfeinern. Ohne Zweifel eine außergewöhnliche Kreation für mutige Naschkatzen, die zum Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe (4. Mai 2020) jedoch nur zum Mitnehmen oder per Lieferservice erhältlich war (wie alle anderen Eisvariationen der Franchisekette in Corona­zeiten auch).