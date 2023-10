Von: Björn Jahner | 09.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Eine kürzlich durchgeführte Meinungsumfrage des National Institute of Development Administration (Nida) ergab, dass die meisten Thais kein Vertrauen in die Integrität und Leistungsfähigkeit der Polizei haben.

Die Umfrage wurde vom 2. bis 5. Oktober 2023 unter 1.310 Befragten im Alter von 18 Jahren und älter durchgeführt. Die Umfrage wurde per Telefon mit zufällig ausgewählten Befragten aus dem ganzen Land durchgeführt.

Auf die Frage, ob sie zuversichtlich sind, dass die thailändische Polizei ihre Pflicht mit Integrität erfüllt und sich nicht durch Einfluss und illegale Interessen verführen lässt, lauteten die Antworten:

39,01 Prozent: Nicht sehr zuversichtlich

29,24 Prozent: Überhaupt nicht zuversichtlich

21,76 Prozent: Ziemlich zuversichtlich

9,69 Prozent: Sehr zuversichtlich

0,30 Prozent: Kein Kommentar

Auf die Frage, ob sie zuversichtlich sind, dass die Polizei das Gesetz streng, transparent und diskriminierungsfrei durchsetzen wird, antworteten

38,09 Prozent: Nicht sehr zuversichtlich

24,05 Prozent: Überhaupt nicht zuversichtlich

27,48 Prozent: Ziemlich zuversichtlich

10,30 Prozent: Sehr zuversichtlich

0,08 Prozent: Kein Kommentar

Die Befragten wurden auch nach ihrer Wahrnehmung der von der Polizei erbrachten Leistungen und Dienste gefragt, und die meisten gaben an, dass sie auch in diesen Bereichen kein Vertrauen in die Polizei haben.

Auf die Frage, ob sie zuversichtlich sind, dass die Polizei soziale Laster wie Glücksspiel und Drogenmissbrauch unterdrücken kann, antworteten sie zum Beispiel:

35,95 Prozent: Überhaupt nicht zuversichtlich

32,98 Prozent: Nicht ganz zuversichtlich

20 Prozent: Ziemlich zuversichtlich

10,61 Prozent: Sehr zuversichtlich

0,46 Prozent: Kein Kommentar

Auf die Frage, ob sie glauben, dass es innerhalb der Königlich Thailändischen Polizei Einigkeit gibt, antworteten die Befragten:

30,77 Prozent: Nicht sehr zuversichtlich

30,46 Prozent: Überhaupt nicht zuversichtlich

23,89 Prozent: Ziemlich zuversichtlich

13,28 Prozent: Sehr zuversichtlich

1,60 Prozent: Kein Kommentar

Auf die Frage, ob sie die Umbesetzung von Führungspositionen bei der Polizei für gerecht halten, antworteten die Befragten:

41,37 Prozent: Überhaupt nicht zuversichtlich

29,47 Prozent: Nicht ganz zuversichtlich

17,79 Prozent: Ziemlich zuversichtlich

8,01 Prozent: Sehr zuversichtlich

3,36 Prozent: Kein Kommentar

Die Nida-Umfrage ergab jedoch auch, dass die Bevölkerung Vertrauen in verschiedene Arten von Dienstleistungen der Polizei hat.

Auf die Frage, ob sie glauben, dass die Polizei bei Verkehrsunfällen sofortige Hilfe leisten kann, antworteten sie zum Beispiel