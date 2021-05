Thailändische Zollbeamte inspizieren in Bangkok während einer Pressekonferenz geschmuggelte und beschlagnahmte Elefantenstoßzähne aus Nigeria. Der illegale Handel mit Wildtieren boomt in Westafrika aufgrund mangelnde... Foto: Sakchai Lalit/Ap/dpa

KAPSTADT: Der illegale Handel mit Wildtieren boomt in Westafrika auch aufgrund mangelnder Investitionen in Finanzermittlungen. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Studie des britischen Royal United Services Institute (Rusi) - ein Think Tank für Verteidigung und Sicherheit. Keines der zwölf befragten Länder der Region führe nach illegalen Wildtierfunden routinemäßig finanzielle Fahndungen durch. Zudem hätten die Behörden sehr geringe Kenntnisse über die finanziellen Methoden der Schmuggler, hieß es.

Westafrika hat sich daher der Studie zufolge zu einem wichtigen Knotenpunkt im globalen illegalen Wildtierhandel entwickelt. Der Schmuggel habe sich aufgrund erhöhter Aufmerksamkeit, steigenden Strafen und verstärkter Fahndung von Hotspots in Ostafrika, wie Kenia und Tansania, Richtung Westen verschoben. «Die Verlagerung (nach Westafrika) wird durch eine starke Kombination aus schwachen Strafverfolgungskapazitäten, gut vernetzten Verkehrssystemen und endemischer Korruption vorangetrieben», sagte die Hauptautorin des Berichts, Alexandria Reid.

Westafrikas Wirtschaftsmacht Nigeria ist nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität (UNODC) zum weltweit wichtigsten Umschlagort für Elfenbein und Pangolinschuppen geworden. Allein 2019 kamen mindestens 51 Tonnen beschlagnahmter Pangolinschuppen aus nigerianischen Häfen - die Hälfte aller Funde weltweit - verglichen mit nur zwei Tonnen vier Jahre zuvor, so UNODC. Die Folgen für vom Aussterben bedrohte Arten wie Elefanten und Pangoline (Schuppentiere) seien verheerend.

Der Schmuggel von Wildtieren ist nach Waffen, Drogen und Menschenhandel die viertgrößte Form des illegalen Handels weltweit und beläuft sich nach Angaben der UN Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) auf 7 bis 23 Milliarden US-Dollar (5,8 bis 19 Milliarden Euro) pro Jahr.