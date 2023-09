Von: Björn Jahner | 19.09.23

BANGKOK: Der Hersteller der beliebten Instantnudelmarke „Mama“ bricht mit dem Klischee von Instantnudeln als Armeleuteessen, indem er Nudelspezialitäten-Restaurants mit Gerichten zu Preisen zwischen 69 und 1.250 Baht eröffnet.

Pun Paniangvait, Geschäftsführer von Thai President Foods, gab am Montag (18. September 2023) bekannt, dass sich das Unternehmen mit Restaurantbetreibern zusammengetan hat, um die Restaurantketten Mama Station, Zaab Museum und Craze Mama by Zaab Museum im Rahmen einer Geschäftspartnerschaft zu eröffnen, an der das Unternehmen 19 Prozent der Anteile hält.

Foto: Mama Station

Mama Station bietet Nudelgerichte zu Preisen von 69 bis 79 Baht, während Zaab Museum und Craze Mama einzigartige Menüs mit hochwertigen Zutaten wie Hummer und Meeresfrüchten zu Preisen von 500 bis 1.250 Baht anbieten.

Mit Mama-Nudeln, die nur 6 Baht pro Packung kosten, werden die Preise für die Gerichte in diesen Restaurants als wahnsinnig teuer empfunden. Das Unternehmen sieht darin jedoch eine Chance, die Preisgrenzen zu durchbrechen und diejenigen anzusprechen, die die Marke Mama wirklich lieben.

„Wir haben in den letzten 10 Jahren aufgrund der Herausforderungen und des starken Wettbewerbs in diesem Sektor nicht in das Restaurantgeschäft expandiert, haben aber beschlossen, dass die Zeit reif ist, seit wir uns mit zwei Gruppen von Partnern zusammengeschlossen haben“, so Pun. „Die ersten sind erfahrene Restaurantbetreiber, die ihre Gerichte schnell an neue Trends anpassen, während die zweite Gruppe eine Leidenschaft für Nudelgerichte hat.“

Foto: Mama Station

Pun fügte hinzu, dass die erste Mama Station-Filiale im Happy Hub-Projekt in der Royal City Avenue in Bangkok eingerichtet wurde, wo der Restaurantpartner fünf bis sechs Gerichte aus Mama-Nudeln anbietet. „Wir haben das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mama geschickt, um den Geschmack und die Präsentation dieser Gerichte zu verbessern, um mehr Kunden anzusprechen, was das Restaurant zu einem großen Erfolg machte“, sagte er.

Kurze Zeit später eröffneten Zaab Museum und Craze Mama in führenden Einkaufszentren, mit Gerichten für ein bis zwei Personen, aber zu höheren Preisen und mit hochwertigeren Zutaten.

Foto: Mama Station

Zaab Museum und Craze Mama haben eine andere Positionierung als Mama Station und richten sich an echte Mama-Liebhaber und ausländische Touristen, so Pun.

Das Unternehmen nutzt auch thailändische und chinesische Influencer, um seine Menüs über die Plattform TikTok zu bewerben. Videos, in denen Gerichte zu Wahnsinnspreisen vorgestellt werden, wie z. B. Mama mit Hummer in der Pfanne gebraten (980 Baht), Mama Tom Yum Kung XL Hot Pot (1.250 Baht) und Mama-Set mit Hackfleisch (889 Baht), haben in den sozialen Medien Milliarden von Aufrufen erzielt.

Thai President Foods plant, die erste Mama Station-Filiale mit einem Budget von vier bis fünf Millionen Baht auf 200 m² zu erweitern, was etwa der dreifachen Größe der regulären Mama Station entspricht. Die Wiedereröffnung dieses Flaggschiff-Restaurants ist für Dezember dieses Jahres geplant.

Das Unternehmen plant außerdem, die Marke Mama Station auf das Catering-Geschäft auszuweiten, insbesondere für Veranstaltungen, Musikfestivals, Betriebsausflüge und Hochzeiten.