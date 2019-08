HANOI (dpa) - Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad hat sich über eine zunehmende Rücksichtslosigkeit in der internationalen Politik beklagt.



«Die großen Mächte nehmen das Recht in die eigenen Hände», sagte Mahathir - mit 94 Jahren der älteste Regierungschef der Welt - am Dienstag bei einem Besuch in Vietnam. Deshalb müssten andere Länder enger zusammenarbeiten. «Wir müssen zeigen, dass sich die Welt in eine Richtung entwickelt, in der die internationalen Gesetze missachtet werden.»

Mahathir nannte bei seinem Aufenthalt in Vietnams Hauptstadt Hanoi keine Länder mit Namen. Offensichtlich spielte er jedoch auf den Konflikt Chinas mit mehreren anderen Nationen - auch Vietnam und Malaysia - über Gebiete im Südchinesischen Meer an. Mahathir ist seit Mai vergangenen Jahres wieder Regierungschef in Malaysia. Zuvor war er in seinem südostasiatischen Heimatstaat bereits Premierminister zwischen 1981 und 2003.