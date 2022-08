Von: Björn Jahner | 25.08.22

PATHUM THANI: Thailands stellvertretender Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul unternahm mit seinem malaysischen Amtskollegen eine Exkursion durch die Cannabisplantage der Government Pharmaceutical Organization (GPO) in der Provinz Pathum Thani.

Malaysias Gesundheitsminister Khairy Jamaluddin Abu Bakar informierte sich während des Besuchs über den Anbau, die Wirkstoffextraktion und die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken.

Darüber hinaus ließ er sich über das thailändische Registrierungsverfahren und die drei Faktoren für eine erfolgreiche Cannabis-Politik aufklären.

Gesundheitsminister Auntin, der zusammen mit dem Staatssekretär des Ministeriums Dr. Kiattiphum Wongrajit, dem Direktor der GPO Dr. Witoon Danwibul und anderen hochrangigen Beamten an der Exkursion teilnahm, begrüßte seinen malaysischen Amtskollegen auf dem Gelände der Cannabisplantage der GPO in der Provinz Pathum Thani.

Gesundheitsminister Anutin sagte gegenüber der Presse, dass Malaysia eine Politik der Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke verfolgt und während der Weltgesundheitsversammlung der WHO im Mai dieses Jahres seine Absicht zum Ausdruck gebracht hat, Informationen mit der thailändischen Seite zu teilen und von ihr zu lernen.

Die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken ist eine über 300 Jahre alte Weisheit des Landes, das seine Cannabisbestandteile sowohl als Lebensmittelzutaten als auch als Medizin verwendet, bevor es auf die Liste der Betäubungsmittel gesetzt wurde. Glücklicherweise ist es dem Ministerium gelungen, die Cannabispflanze von der Betäubungsmittelliste zu streichen, mit Ausnahme der THC-Konzentration in Substanzen, die aus der Pflanze gewonnen werden, von über 0,2 Prozent des Gesamtgewichts.

Dieser Erfolg ist auf drei Faktoren zurückzuführen, nämlich eine starke Unterstützung durch die Regierung, akademisches und medizinisches Wissen, um die Vorteile der medizinischen Behandlung zu bestätigen, und eine effektive Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Er erläuterte, dass der Besuch vor Ort das Verfahren für den Cannabisanbau im Rahmen des Ministeriums für traditionelle und alternative thailändische Medizin, das Registrierungsverfahren im Rahmen der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, die Wirkstoffextraktion im Rahmen des Ministeriums für medizinische Wissenschaften und die Verwendung des medizinischen Cannabisprodukts im Rahmen des Ministeriums für medizinische Dienste umfasste.

Cannabis wurde auch bereits in die nationale Kräuter-Medikamentenliste aufgenommen, so dass Patienten im Rahmen des Gesundheitssystems Zugang zu medizinischer Behandlung mit Cannabis erhalten können. Wenn, so fügte er hinzu, Malaysia bei der Umsetzung der Cannabispolitik für die medizinische Behandlung vorankommt, wird erwartet, dass weitere gemeinsame Cannabisforschung und -entwicklung für medizinische Zwecke erfolgen wird.

Was die Cannabisentwicklung der GPO betrifft, so hat die Behörde erfolgreich Cannabiswirkstoffe für sublinguale Tropfen mit vier Formeln entwickelt, die für Patienten gemäß den Richtlinien des Department of Medical Services verwendet werden.

Dabei handelt es sich um die THC-Intensivformel mit einem Verhältnis von 1:1 zwischen THC und CBD, THC FORTE mit THC 81 mg/ml für Krebspatienten im letzten Stadium der Krebserkrankung oder für Patienten, die unter starkem Erbrechen infolge einer Chemotherapie leiden, und schließlich die Formel mit intensivem CBD für Epilepsie bei Kindern.

Diese wurden bereits in Cannabiskliniken in 12 öffentlichen Gesundheitsbezirken im ganzen Land eingeführt, die später auf staatliche und öffentliche Krankenhäuser ausgeweitet werden sollen. Darüber hinaus werden das Department of Medical Services und andere Krankenhäuser weitere Studien zur Verwendung von Cannabis bei anderen Krankheiten wie der Parkinson-Krankheit und Multipler Sklerose (MS) durchführen. Zuletzt wurden diese vier Formeln bereits in die nationale Arzneimittelliste für Kräuter aufgenommen.

Was den Cannabisanbau betrifft, so hat GPO geplant, seine 100 Quadratmeter große Indoor-Plantage am derzeitigen Standort auf einen neuen Standort im Bezirk Nong Yai in Chonburi zu verlegen, und zwar unter der Leitung von Green House Plantation.

Außerdem ist geplant, die Indoor-Plantage in Pathum Thani auf 1.000 Quadratmeter zu erweitern, was für das nächste Jahr mit 5.000 Cannabisbäumen pro Jahr und 1.000 Kilogramm Knospen- und Blütenertrag pro Jahr geplant ist.

Darüber hinaus hat sich die GPO mit 12 lokalen Unternehmen und Unternehmern zusammengetan, um Cannabis zu beziehen, das gemäß den Anforderungen von GPO gepflanzt und geerntet wird. Darüber hinaus arbeitet die Behörde eng mit der Royal Project Foundation und dem High Land Research and Development Institute (öffentliche Organisation) zusammen, um Hanfsamenöl als Hauptbestandteil für andere Produkte zu produzieren und so die Einkommen der abgelegenen Gemeinden zu unterstützen und zu erhöhen. Derzeit sind zwei Produkte auf dem Markt erhältlich, nämlich Hanftee und SIBANNAC Hemp Seed Oil Bedtime Lip Care zur Befeuchtung der Lippen.