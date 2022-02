Von: Björn Jahner | 28.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Siam Makro und das Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP) haben eine Absichtserklärung – „Food Cooperation for Wildlife“ – zur Bereitstellung von essbaren Lebensmittelüberschüssen, Obst und Gemüse aus Makro-Einzelhandelsgeschäften für die Fütterung von Tieren unterzeichnet.

Die Futterspenden werden 27 Wildtier-Rettungszentren zur Verfügung gestellt, in denen insgesamt mehr als 26.600 Tiere leben. Die CP Group hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 keine Lebensmittelabfälle mehr zu entsorgen. Gemüse, Obst und überschüssige Lebensmittel, die noch genießbar sind, aber nicht verkauft werden können – im Durchschnitt etwa 20 Tonnen pro Monat – aus 17 Makro-Filialen in 14 Provinzen werden an die 27 Wildtier-Rettungszentren unter der Aufsicht des DNP verteilt. Neben den DNP-Agenturen hat sich auch die Seub Nakhasathien Foundation dem Projekt angeschlossen.