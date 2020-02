Von: Björn Jahner | 05.02.20

THAILAND: Makha Bucha ist einer der wichtigsten buddhistischen Feiertage in Thailand, Laos und Kambodscha.

Er findet immer am Vollmondtag des dritten Mondmonats statt, in diesem Jahr am Samstag, 8. Februar (Ersatzfeiertag: Montag, 10. Februar). Der gesetzliche Feiertag erinnert an Buddhas Predigt vor 1.250 Zuhörern, das Herzstück der buddhistischen Lehre. Behörden und staatliche Einrichtungen haben an diesem Tag geschlossen.